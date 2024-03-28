تعزيز التعاون العراقي الإيراني في مجال الغاز

وافادت وزارة النفط الايرانية، أن “الاتفاق وقع في بغداد من قبل مجيد جكيني، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية وزياد علي فاضل وزير الكهرباء العراقي”.



وبحسب ما نشرت وزارة الكهرباء العراقية، في صفحتها على الفيسبوك، وقع المهندس زياد علي فاضل، “عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل حتى ٥٠ مليون متر مكعب يومياً، وتتفاوت كمياته بحسب حاجة المنظومة، لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية،وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجه الكهرباء”.



هذا وكانت المحادثات المتعلقة باتفاقية صادرات الغاز الايراني الى العراق بدأت عام 2010 وتم التوقيع اتفاق بهذا الخصوص مع العراق في 2013 في بغداد.



وكان مجيد جكيني، مساعد وزير النفط الإيراني، لشؤون الغاز تحدث العام الماضي، عن رغبة العراق في تطوير التعاون الغازي مع ايران، وقال: “إن البلدين يجريان في الوقت الحاضر تعاونا على مستوى عال وان الطرفين يرغبان بشكل كبير في تعزيز العلاقات”.



واكد جكيني، أن “الجانب العراقي يبدي حرصا كبيرا على زيادة واردات الغاز من إيران في إطار الاتفاقات الحالية بين البلدين”، موضحا أنه توجد البنية التحتية اللازمة لنقل المزيد من الغاز بما يلبي احتياجات العراق الحالية منه”.