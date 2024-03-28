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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 11:41

بكين: استفزازات الفليبين سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي

بكين: استفزازات الفليبين سبب التوتر في بحر الصين الجنوبي
وأضافت الوزارة في بيان "لن تسمح الصين للفيليبين بفعل ما تريد، وقد ردّت بطريقة معقولة وحازمة".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في بيان إنّ "السفن الفلبينية دخلت المياه الإقليمية للصين رغم التحذيرات المتكررة"، وأنّ "الجانب الصيني تدخل من أجل إبعاد السفن الفلبينية عن المنطقة".

واعتبر الحادثة، "استفزازاً من جانب الفليبين"، وقال: "ندعو الفليبين إلى إنهاء تصريحاتها وانتهاكاتها واستفزازاتها التي من شأنها زيادة الصراع والتوتر في المنطقة".

وأضاف وو تشيان أن تدخل الصين كان "قانونياً ومعقولاً ومهنياً" وأنّ بكين "تصدّت بحزم للاستفزاز الفلبيني"، مشدداً على أنه "طالما استمرت الفلبين في انتهاك الخطوط الحمراء للصين، ستواصل الصين الدفاع عن سلامة أراضيها وحقوقها ومصالح في البحار".

جاء ذلك على خلفية الحادثة التي وقعت، أمس الأربعاء، في بحر الصين الجنوبي، والتي قامت فيها سفن خفر السواحل الصينية برش المياه المضغوطة على السفن الفلبينية.

وقبل أيام، أكّدت بكين لواشنطن، أنّه "لا يحق للولايات المتحدة الأميركية التدخّل في بحر الصين الجنوبي"، مشددة على أنّ "واشنطن ليست طرفاً ولا يحق لها التدخل في قضايا بحرية بين الصين والفليبين".

وجاءت تصريحات الصين ردّاً على إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنّ بلاده "تتمسك بالتزامها الدفاع عن الفلبين في مواجهة أي هجومٍ مُسلح في الممر المائي".

وفي شباط/فبراير الماضي، أجرت الفلبين والولايات المتحدة الأميركية مناورات قتالية بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي. وأُجريَت المناورات المشتركة بين الطرفين لأول مرة في عام 2016، وتكرّرت في نيسان/أبريل 2019 حيث شارك فيها 17600 جندي، أما المناورات التي أجريت في نيسان/أبريل 2023 فكانت أكبر المناورات القتالية المشتركة بينهما.

ولا يزال بحر الصين الجنوبي محل نزاع كبير بين دول المنطقة، رغم دعوات مختلفة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وتجنّب انتهاك سيادة الدول المحيطة بالبحر.

وتحذّر بكين بشكل مستمرٍ مانيلا من القيام باستفزازات قرب الشعاب المرجانية المتنازع عليها، ودعتها إلى "عدم القيام باستفزازات أو إثارة متاعب تتعلق بالخلاف على بحر الصين الجنوبي".
رقم : 1125400
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