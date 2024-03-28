شكري وكاميرون يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني، وفق متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.



وقال المتحدث إن الوزيرين أكدا على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في القطاع خلال رمضان، وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.



ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.



وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.



كما بحث وزيرا خارجية مصر وبريطانيا خلال الاتصال، “سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة”.



بدوره، أكد شكري أن القاهرة تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع، حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وفق المصدر ذاته.



وجدد “رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية”، محذراً من تداعياتها الإنسانية “الجسيمة” وتأثيراتها على استقرار المنطقة.



شكري أشار إلى “ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين”.