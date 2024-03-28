بالتزامن مع حصاره مستشفى الشفاء.. عشرات الشهداء والجرحى في عدوان للاحتلال على غزة

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32552 شهيداً و 74980 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لمناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ174 للعدوان، حيث ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً بشارع البلتاجي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وأصيب فلسطينيون في غارة جوية إسرائيلية في محيط مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.



كذلك شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



واستشهد الصحفي في إذاعة صوت القدس، محمد أبو سخيل، برصاص الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال مركز المقيد للأجهزة الكهربائية بجوار مركز معسكر شرطة جباليا، ما أدى إلى اشتعال النيران به وتدميره.



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم الخميس، شرق مخيم البريج وسط القطاع.



وقصفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وسماع أصوات إطلاق نار غرب غزة.



وجنوبي القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على مدينة خان يونس.



ومساء أمس الأربعاء، ارتقى 4 من اللجان الشعبية المخصصة لتأمين المساعدات وعدد من المصابين إثر استهدافهم من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قبالة محطة دلول للبترول على شارع صلاح الدين الأيوبي في حي الزيتون بمدينة غزة.



ودمر طيران الاحتلال منزلاً لعائلة قديح في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما دمر مسجد العودة في محيط مدارس العودة شرق خان يونس.



ولا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، خاصة في منطقة المسحال وبداية مخيم الشاطئ.



واحترق عدد من الشقق السكنية الواقعة حول مجمّع الشّفاء الطبي جراء استهداف الاحتلال لها بقنابل حارقة.



كما واصلت ⁠قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل في محيط المجمع الطبي وإطلاق الرصاص وقذائف المدفعية بشكل مستمر.



