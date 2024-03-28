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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 13:20

وفاة 2400 سوداني في جبل مرة بسبب سوء التغذية

وفاة 2400 سوداني في جبل مرة بسبب سوء التغذية
اشارت السلطة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في كافة المعسكرات في جبل مرة بلغ 26 ألفا و636 طفلاً معظمهم دون سن الخامسة.

وقالت أنها سجلت مؤخراً 1724 حالة وفاة لأطفال مصابين بسوء التغذية المزمن.

وبلغت أعداد كبار السن والحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في مخيمات الإيواء هناك حتى الآن 75407.

وتوفي 694 من كبار السن والحوامل والمرضعات بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت السلطات في جبل مرة التي تقع في نطاق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، إلى ان المنطقة لا يوجد فيها سوى مستشفى ومركز تغذية قليل التجهيز وتواجه نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وقالت إن الأوضاع في المنطقة تفاقمت بعد إجلاء المنظمات الدولية موظفيها إثر اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع توقف المساعدات الإنسانية وشل حركة الحياة في المنطقة وفشل موسم الزراعة.
رقم : 1125418
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