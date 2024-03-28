مشاورات ايرانية روسية حول التعاون في المنظمات الدولية

وكتب "ميخائيل أوليانوف"، السفير والممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية التي مقرها في فيينا، منشورا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) جاء فيه: التقيت اليوم مع مندوب ايران الدائم محسن نذيري اصل.



وأضاف: ناقشنا عدداً من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.



وكان نذيري اصل وأوليانوف قد التقيا قبل فترة عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتبادلا الآراء حول جدول أعمال هذا الاجتماع.