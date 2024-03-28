الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 آذار 2024 ساعة 15:37

فياض: المقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد وردودها ستصبح أقسى كمًّا ونوعاً عُمقاً وأهدافاً

فياض: المقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد وردودها ستصبح أقسى كمًّا ونوعاً عُمقاً وأهدافاً
وخلال حفل تأبيني في جبشيت، لفت فياض الى ان "العجز عن الحسم لأسباب ميدانية بالدرجة الأولى نتيجة صلابة المقاومة، بالإضافة إلى تفاقم التعقيدات السياسية التي يواجهها الإسرائيلي دولياً، والعجز عن الخروج من الحرب لأنه سيُشكل هزيمة مدويَّة له خاصة في ظل خروجه خالي الوفاض من أيّة إنجازات في تحقيق الأهداف التي أعلنها.

كلام النائب فياض جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة للشهيد على طريق القدس حسين علي أرسلان بمشاركة شخصيات وفعاليات، معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد ، ووفد من أهالي بلدة الطيبة الجنوبية.

وأشار فياض إلى أنّ الإسرائيلي إصطدم بالحائط وهو يراوح في قلب المأزق لأن كل الوسائل التي إعتمدها وراهن عليها لغاية اللحظة لكسر المقاومة في لبنان ودفعها للتراجع عن مؤازرة غزة باءت بالفشل وقد أخفق بالتهديد والتهويل والوعيد كما وأخفق ميدانياً في المواجهة العسكرية في الوقت الذي تتفاقم عنده مشكلة مستوطني الشمال، وتتعاظم خسائره العسكرية وتزداد الإنهيارات الإقتصادية لديه.

وشدد على ان "العدو الإسرائيلي عاجز عن خوض الحرب المفتوحة التي هدد بها لأسباب كثيرة في طليعتها عدم جاهزية جيشه المنهك لخوض حرب مفتوحة الأفق والمدى مع المقاومة في لبنان وهذا باعتراف الخبراء الإسرائيليين أنفسهم".

واعتبر فياض أنّ "الإسرائيلي يتجه لخيار التصعيد العسكري كبديل عن الحرب المفتوحة وهذا ما تدل عليه مؤشرات الأيام الماضية ، والتصعيد بحسب الممارسة الإسرائيلية يعني الإستهداف في العمق كما حصل في البقاع الغربي وبعلبك أو في ضرب مراكز صحية وخدماتية مدنية كما حصل في العديسة والهبارية".

وأكد فياض إنّ "أمعن العدو في خيار التصعيد فإن عليه أن يحسب حساباته جيداً لأن خسائره سترتفع ومشكلة الشمال لديه ستزداد تفاقماً وبالمحصلة سيزداد مأزقه تعقيداً لأن المعادلة واضحة وبسيطة فالمقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد وردودها ستصبح أقسى كمًّا ونوعاً عمقاً وأهدافاً".

وأضاف : على الإسرائيلي أن يقرأ جيداً مواقف المقاومة وآدائها منذ بدء هذه المواجهة فهي لم تطلق موقفاً دون ان تلتزم به ولم توجه تحذيراً دون أن تنفذه، ولم تقم بعمل ميداني إلّا في إطار رؤية محسوبة ومدروسة جيداً ولم يسجل في كل مواقفها أو أدائها أيَّ تراجعٍ ولو قيد أنملة.

وراى فياض ان "من المعيب والمؤسف فعلاً في الوقت الذي تنخرط فيه المقاومة في هذا الواجب بأعلى دراجات الفداء والتضحية وهي تقدم خيرة شبابها وفي الوقت الذي يدفع فيه أهل الجنوب وفي مناطق أخرى بكل فخر واعتزاز وثبات وصمود كلفة هذه المواجهة ينشغل البعض بإطلاق المواقف الموهنة ويمارس الحرتقات السياسية أو الميدانية الرخيصة، أو يفتح نقاشات يزعم أنها مصيرية في لحظة سياسية مشبوهة وإن هؤلاء يعيشون في حال إنفصال عن الواقع ويعيشون داخل أوهامهم وهواجسهم، في حين أن الدنيا هي في مكان آخر، والوقائع والحقائق والتطورات هي في مكان آخر".
رقم : 1125450
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
28 آذار 2024
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
28 آذار 2024
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
28 آذار 2024
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
27 آذار 2024
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
27 آذار 2024
انهار الجسر الأخير للغرب على الساحل الأفريقي
انهار الجسر الأخير للغرب على الساحل الأفريقي
27 آذار 2024
عندما جلس المجرم مكان الضحية!
عندما جلس المجرم مكان الضحية!
27 آذار 2024
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
27 آذار 2024
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
26 آذار 2024
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
26 آذار 2024
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟
26 آذار 2024
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
كنعاني: قرار وقف اطلاق النار في غزة خطوة ايجابية لكنها غير كافية
26 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟