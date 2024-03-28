قائد الثورة يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

والتقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "زياد النخالة" والوفد المرافق له، عصر اليوم الخميس، مع قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي، واجرى محادثات مع سماحته.