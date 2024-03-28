المئات من خريجي جامعة نيويورك يرفضون التبرع لها بسبب حرب غزة

وقالت مجموعة خريجي جامعة نيويورك من أجل فلسطين، وهي المجموعة التي حشدت جهودها لردع الخريجين عن التبرع للجامعة، لموقع Middle East Eye، إنَّ خنق الأصوات المؤيدة للفلسطينيين ورفضها إدانة قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة قد أجبرهم على اتخاذ إجراء ضد جامعتهم الأم.



ويشار إلى أن عدد الشهداء الآن وصل إلى ما يزيد عن 32 ألف شخص منذ اندلاع الحرب.



واستشهدت المجموعة بمرصد أنشأته شبكة Faculty for Justice in Palestine بجامعة نيويورك، الذي وثَّق الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الجامعة ضد ما يُقدَّر بنحو 100 طالب، بالإضافة إلى 25 موظفاً وأعضاء من هيئة التدريس خلال الأشهر الستة الماضية بسبب تعليقاتهم أو حشدهم من أجل فلسطين.



وقال المتحدث باسم المجموعة إنَّ هذه الأعمال الانتقامية شملت تحقيقات مطولة، وتحذيرات شفهية ومكتوبة، وتهديدات للمنح الدراسية والجوائز المالية، وسحب المنح الدراسية والجوائز المالية، والإيقاف عن العمل، والطرد، وكذلك إنهاء التوظيف.



فيما قال متحدث باسم مجموعة خريجي جامعة نيويورك من أجل فلسطين لموقع Middle East Eye: "لقد أطلقنا هذه الحملة لتكون إشارة إلى الإدارة للتخلي عن إجراءاتها القمعية في الحرم الجامعي"، وأضاف: "سنُحمِّل [رئيسة جامعة نيويورك ليندا ميلز] المسؤولية من خلال الضغوط العامة والمالية وغيرها حتى نرى إسقاط جميع عمليات القمع وإعادة جميع الأفراد الذين أُنهِيَت خدمتهم أو طردوا إلى وظائفهم".



ووفقاً لعريضة على الإنترنت وقعها 342 شخصاً -92% منهم من الخريجين- فإنَّ الجامعة ستخسر ما يزيد عن 3.4 مليون دولار من المساهمات نتيجة لجهودها المتواصلة التي تقودها الإدارة لمنع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من التحدث وحشد الجهود من أجل دعم حقوق الإنسان للفلسطينيين.



وقال المتحدث باسم مجموعة خريجي جامعة نيويورك من أجل فلسطين: "سنكثف الضغط على الإدارة بكل الطرق السلمية الممكنة، من خلال العلاقات العامة والضغط المالي والمقاطعة وغيرها من الوسائل، حتى تلبي الإدارة المطالب المبينة في رسالتنا وتنهي تواطؤها في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة".



فيما قالت مايا سيكاند، التي تخرجت في جامعة نيويورك بدرجة في القانون عام 2019، لموقع Middle East Eye إنها شعرت بالرعب من رد فعل الإدارة على جهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتنظيم الجهود لدعم فلسطين في الحرم الجامعي.



وأضافت أنها لا تستطيع بضمير حي التبرع للجامعة بالنظر إلى سوء معاملة المؤسسة لأعضاء هيئة التدريس، ومواجهة الطلاب الذين كانوا يطالبون بوقف إطلاق النار، وإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.



في يناير/كانون الثاني، أوقفت الجامعة اثنين من الأساتذة عن العمل بسبب تعليقاتهما العلنية حول حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



ويقول المنظمون في مجموعة جامعة نيويورك من أجل فلسطين إنَّ مقاطعة "حملة اليوم الواحد"، وهي أكبر حملة لجمع التبرعات في جامعة نيويورك، تأتي بعد أن وقّع أكثر من 2300 خريج على رسالة مفتوحة في ديسمبر/كانون الأول، يدعون فيها الجامعة إلى تغيير مسارها بشأن فلسطين، بما في ذلك إنهاء "تواطؤها" في "الإبادة الجماعية" التي تتكشف في غزة.



وأوضح المتحدث باسم المجموعة: "لقد ردت رئيسة جامعة نيويورك ليندا ميلز برسالة رافضة للغاية، ورفضت حتى عقد اجتماع لنا. لذلك، أطلقنا حملة المقاطعة لنبعث رسالة إلى إدارة جامعة نيويورك بأننا لن نصمت".