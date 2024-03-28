قائد الثورة: ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة

ووصف قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي خامنئي في لقاء مع السيد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والوفد المرافق له، قوى المقاومة وأهل غزة بالمنتصرين في الميدان حتى هذه اللحظة وأكد: قمة الكرامة وصمود لدى أهالي غزة وفلسطين، وإخفاقات الكيان الصهيوني في هذه الحرب التي استمرت ستة أشهر، هي حادثة وظاهرة إلهية.



وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قتل أهالي غزة، وقال: إن قيام الكيان الصهيوني بكل عتاده العسكري وبدعم قوى العالم القاسية بقتل النساء والأطفال، يدل على أن هذا الكيان غير قادر على مواجهة قوى المقاومة وإفشالها.



وخاطب آية الله خامنئي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقال: بعون الله ستشهدون النصر النهائي لأهل غزة.



وفي هذا اللقاء ثمن زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقضية الفلسطينية، وكرّم ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني وقال: ما يحدث في غزة اليوم هو في الواقع تكرار لحادثة كربلاء، ورغم كل المصاعب والمؤامرات، إلا أن أهل غزة وقوى المقاومة تمكنوا من خلال مقاومتهم الفريدة من إحباط مخطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وداعميهما لتدمير المقاومة.



وأكد على التنسيق الكامل بين قوى المقاومة، خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيراً إلى أن: أهالي غزة وقوى المقاومة عازمون على مواصلة الصمود حتى النصر النهائي، وبإذن الله سيتحقق النصر النهائي في المستقبل غير البعيد.