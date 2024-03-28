شهداء الأقصى: تدمير11 آلية عسكرية للعدو وإيقاع عشرات القتلى والجرحى

وبحسب موقع"العهد"الإخباري، قال أبو جهاد:"تمكن مقاتلونا خلال الأيام الماضية من تدمير 11 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكدوا إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 45 مهمة نضالية مختلفة تم خلالها استهداف القوات المتوغلة بقذائف الـ"R.P.G" والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص، وكما أسقط مقاتلونا طائرة استطلاع من طراز "skylark 2"، ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال داخل قطاع غزة.



وعبر قناته على التليجرام أعلن "أبو جهاد" عن إسقاط طائرة استطلاع من طراز "skylark 2"، ودك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال داخل قطاع غزة.