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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 18:58

مصر تعلن عن خطة جديدة في سيناء.. وكيان الاحتلال يترقب

مصر تعلن عن خطة جديدة في سيناء.. وكيان الاحتلال يترقب
وأشار موقع port2port الإخباري والتابع للكيان الاحتلال الصهيوني المتخصص في شؤون النقل والمواصلات إلى أن الحكومة المصرية قررت تخصيص أرض لـ"الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" لصالح إنشاء "ميناء طابا البري" والميناء البحري هناك، في إطار برنامج مصر لتنمية وتأهيل سيناء وإنشاء الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد كشف للمرة الأولى العام الماضي تفاصيل إنشاء ميناء بحري في طابا، وتم انتهاء دراسات الميناء بالكامل والبداية قريبا.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ميناء طابا البحري يتكون من منفذ بري وأرصفة بحرية، ومبنى شحن بضائع وركاب، مبينا أن الممر اللوجيستي العريش - طابا سيخدم تجارة (بئر العبد والفردان والعريش ووصلة بورسعيد)، طلبت الأردن والعراق نقل كل تجارتهما من خلال ممر العريش – طابا.

وأوضح، أن الممر اللوجيستي عبارة عن منطقة إنتاج (صناعي، تجاري، زراعي، سياحي) ويقوم بربط الموانئ بالمواصلات البرية السريعة بأشكالها كافة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بتطوير قطاع النقل وخاصة السكة الحديدية؛ للمساعدة في وصول ونقل البضائع بشكل سريع.

وأشار إلى أنه سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع في سيناء خلال احتفالات أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن مصر لديها 15 ميناء جاف، 2 منهما يعملان والباقي في طريق التطوير والإنشاء وقيد التعاقد.
رقم : 1125483
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