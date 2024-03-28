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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 20:24

العدل الدولية تُصدر تعاليم جديدة بشأن قطاع غزة

العدل الدولية تُصدر تعاليم جديدة بشأن قطاع غزة
وأصدرت المحكمة الدولية اليوم، تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي بموجبها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وذلك بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت في بيان لها، إنه ينبغي على “الكيان” توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.

وطالبت، الاحتلال بزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت محكمة العدل الدولية أنه على الاحتلال ضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.

وأشارت إلى أنه على سلطات الاحتلال تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم الخميس 28 آذار/ مارس الجاري.
رقم : 1125492
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