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الخميس 28 آذار 2024 ساعة 20:38

البركان والكاتيوشا .. صواريخ حزب الله تضرب مستوطنتين إسرائيليتين

البركان والكاتيوشا .. صواريخ حزب الله تضرب مستوطنتين إسرائيليتين
وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة ‌06:00 من مساء اليوم الخميس (بتوقيت لبنان): "قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بصواريخ البركان ‏والكاتيوشا، وذلك في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها".‏

- عند الساعة 04:35 من بعد ظهر اليوم الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 04:25 من بعد ظهر اليوم الخميس: "‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

- صباح اليوم الخميس: "استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث ‏بالقذائف المدفعية".‏

- صباح اليوم الخميس: "قصفت ‏المقاومة الإسلامية مستعمرتي "غورن" و"شلومي" بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وذلك في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خصوصا مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية".

وكان "حزب الله" قد نعى 6 من عناصره، 2 منهم مسعفان ارتقيا في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدتي الناقورة وطير حرفا جنوب لبنان.

كما شهد أمس الأربعاء هجوما إسرائيليا كبيرا على المدنيين في جنوب لبنان، وفي هذا الصدد، أعربت الأمم المتحدة اليوم، عن قلقها جراء الهجمات المتكررة على المرافق الصحية وطواقم الاسعاف والعاملين الصحيين في جنوب لبنان.
رقم : 1125503
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