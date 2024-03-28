فنلندا: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة ستقوض سيادتنا

وأضافت الوزارة: "لذلك، لكي يتخذ البرلمان (الفنلندي) قرارا بالموافقة على الاتفاقية، سيتطلب الأمر أغلبية الثلثين".



وكانت قد وقعت فنلندا، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، اتفاقا مع الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، ينص على تمركز قوات في أراضيها. ويتمتع البنتاغون بموجب الاتفاقية بإمكانية الوصول إلى 15 قاعدة عسكرية، ونشر معدات الدفاع والإمدادات والعتاد على الأراضي الفنلندية، ودخول وتحرك الطائرات والسفن ووسائل النقل الأمريكية، وضمان حماية القوات الأمريكية، وكذلك المعدات والأقاليم التي يستخدمونها.



ولا يتضمن الاتفاق وجودا أمريكيا دائما في فنلندا، حيث ستكون القوات الأمريكية المحتملة في البلاد على أساس المناوبة.



وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين بأن بلادها تعتزم توقيع اتفاق تعاون دفاعي ثنائي في الأسابيع المقبلة مع الولايات المتحدة.



وكشفت وزارة الدفاع الفنلندية، في مطلع مارس الجاري، النقاب عن إبرام هلسنكي صفقة مع واشنطن لشراء قنابل أمريكية طراز "جي دي اي ام" و"إس دي بي" بقيمة تتجاوز 96 مليون دولار.



وقال السكرتير الصحفي الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، بعد توقيع اتفاق التعاون الدفاعي بين واشنطن وهلسنكي، إن موسكو تأسف لقرار فنلندا الموافقة على نشر قواعد عسكرية أمريكية.



وأكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات الثنائية، مشددا على أنه عندما تندسّ البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي إلى داخل فنلندا، فمن الواضح أنها ستشكل تهديدا لروسيا.



وكانت القوات المسلحة النرويجية قد أعلنت أن فنلندا والسويد ستشاركان بصفتهما عضوين في حلف شمال الأطلسي، في مناورات "الرد الشمالي 2024" التي جرت في الفترة من 4 إلى 15 مارس، بالقرب من حدود روسيا.