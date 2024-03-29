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الجمعة 29 آذار 2024 ساعة 08:06

لبنان: حزب الله ينشر مشاهد استهداف "كريات شمونة" وتجمعاً للاحتلال في "راميم"

لبنان: حزب الله ينشر مشاهد استهداف "كريات شمونة" وتجمعاً للاحتلال في "راميم"
وتظهر المشاهد استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية، بصاروخٍ موجّه، خيمةً تتموضع فيها قوة مشاةٍ تابعة لـ"جيش" الاحتلال في "حرش راميم" في القطاع الشرقي، عند الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، الأربعاء، موثّقة إصابتها بشكلٍ مباشر.

وفي مقطع فيديو ثانٍ، وثّق الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية إطلاق صلياتٍ صاروخية مكثّفة، الأربعاء، في اتجاه مستوطنة "كريات شمونة" الإسرائيلة، داخل فلسطين المحتلة.

وتوضح المشاهد في الفيديو، الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة، منصات صواريخ من طراز "فلق" وهي جاهزة للإطلاق، موثّقةً إطلاقها، إضافةً إلى إطلاق صواريخ "كاتيوشا"، ثمّ وثّقت كاميرا المقاومة سقوط الصواريخ في المستوطنة وتحقيق إصاباتٍ مؤكّدة فيها، مرفقةً مقاطع فيديو نشرها مستوطنون إسرائيليون تؤكّد الإصابات التي حقّقتها الصواريخ.

وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت، الخميس، عن 7 عمليات استهدافٍ قام بها مجاهدوها ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، ومواقعه وتموضعات جنوده عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وتبنّت المقاومة في آخر العمليات ‏استهداف آليات ‏الاحتلال عند دخولها إلى الموقع العسكري في المالكية المحتلة، عند الساعة 11:35 من مساء الخميس، بقذائف المدفعية، مؤكّدةً إصابتها إصابةً مباشرة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، وفي إطار الرد على الاعتداءات على القرى الجنوبية للبنان، والمنازل المدنية، وخصوصاً مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها، مستوطنتي "غورن" و"شلومي"، بصواريخ "البركان" و"الكاتيوشا".

وباستهدافها المستوطنتين الإسرائيليتين، تكون المقاومة الإسلامية تسجل، للمرة الأولى منذ بدء الحرب المستمرة، استخدام صواريخ "البركان" في استهداف المستوطنات.
رقم : 1125581
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