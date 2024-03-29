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الجمعة 29 آذار 2024 ساعة 08:19

طوفان الأقصى.. معارك ضارية تشهدها محاور القتال في غزة

طوفان الأقصى.. معارك ضارية تشهدها محاور القتال في غزة
ولا تزال تُسمع اشتباكاتٌ متكرّرة بين المقاومة وقوات من "جيش" الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ175 على التوالي. 

وفي السياق نشرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية تقارير عن انفجاراتٍ ومعارك في منطقة مستشفى الشفاء ومحيطه، والتي تشهد منذ أيام تجدّداً للاشتباكات.

وكان مصدر ميداني قد أفاد بأنّ المقاومة تخوض اشتباكاتٍ ضاريةً ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المحورين الشرقي والجنوبي لمجمّع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، وفي حي الأمل ومحيطه غربي خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي هذا الصدد أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوض مقاتليها اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال وآلياته العسكرية بالأسلحة المناسبة في محور التقدم شمالي مدينة خانيونس.

ونشرت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مشاهد لدكها آليات وجنود الاحتلال شرقي جباليا، شمالي قطاع غزة، بقذائف "الهاون". 

بدورها كانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشرت بياناً مقتضباً، تبنّت فيه عملياتٍ أكّدها مجاهدوها بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة القرارة، شمالي شرقي محافظة خان يونس، حيث استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" وجرّافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم".

كما فجّر مجاهدو كتائب القسّام في القرارة أيضاً منزلاً في قوةٍ إسرائيلية راجلة بعد تفخيفه، موقعين أفرادها بين قتيل ومصاب، لتؤكّد الكتائب هبوط مروحية إسرائيلية، في إثر العملية، من أجل إخلاء القتلى والمصابين الإسرائيليين.

من جهتها أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها آليةً عسكريةً إسرائيليةً بقذيفة "تاندوم"، وذلك في محيط تقاطع مستشفى الشفاء بشارع الثورة، غربي مدينة غزة. 

كذلك، استهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تجمّعات لقوات الاحتلال في محيط مجمّع الشفاء أيضاً، بعددٍ من قذائف "الهاون".

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، استهدفت سرايا القدس، بالاشتراك مع كتائب القسّام، تجمّعات الجنود الإسرائيليين في محيط "الشفاء"، بوابل من قذائف "الهاون".

وفي عملية مشتركة أخرى، قصفت سرايا القدس وكتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، تجمّعات لجنود الاحتلال وآلياته، في محيط مستشفى الشفاء، بوابل من قذائف "الهاون" أيضاً.

وأقرّ "الجيش" الإسرائيلي، الخميس، بمقتل جنديٍ خلال اشتباك مع المقاومة في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى نحو 597 جندياً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، منهم 254 جندياً سقطوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة.

واعترف "جيش" الاحتلال، الخميس، بإصابة 8 جنود في المعارك مع المقاومة الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد مصابيه، المُعلن عنهم بشكلٍ رسمي منذ بداية "طوفان الأقصى"، إلى 3160.

 
رقم : 1125583
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