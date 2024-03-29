الكويت تعتزم تقديم مليوني دولار إلى "الأونروا"

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس ستخصص 30 مليون يورو من أجل دعم "الأونروا"، خلال العام الحالي، بناءً على نتيجة التحقيق الأممي بشأن "مدى حياد الوكالة".



والجمعة الماضي، أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيل تافيو، أنّ بلاده ستستأنف تقديم التمويل إلى "الأونروا"، من دون أن يحدّد موعداً لذلك.



وسبق أن أشارت أستراليا وكندا والسويد إلى أنّها ستستأنف أيضاً تمويل الوكالة الدولية.



أما الولايات المتحدة، فستواصل حظر التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى آذار/مارس من العام المقبل.



وبينما تدعم الولايات المتحدة الاحتلال في استهداف "الأونروا"، حذّر مفوضها العام، فيليب لازاريني، من أنّ الوكالة "مهدَّدة بالموت، ومعرّضة لخطر التفكيك" نتيجة إيقاف عددٍ من المانحين تمويلهم إياها.



وكانت "الأونروا" كشفت أنّ بعض موظفيها، الذين اعتقلهم "جيش" الاحتلال من قطاع غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفاد بأنّه "تعرّض لضغوطٍ إسرائيلية ليصرّح كذباً بأن الوكالة لها صلة بحماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات الـ7 من أكتوبر".