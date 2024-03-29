تظاهرات الأردن أمام سفارة الاحتلال لليوم الخامس: نحو قطع العلاقات مع الاحتلال

وطالب المتظاهرون بقطع جميع العلاقات بـ"إسرائيل"، وإلغاء كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية معها، ووقف الجسر البري وعدم تصدير الخضار إليها.



وجددوا مطالباتهم بدعم المقاومة، وبتسيير جسور إغاثية برية وجوية إلى قطاع غزة، في ظل الحصار المطبق المفروض عليه.



ويُواصل الأردنيون احتجاجاتهم في العاصمة عمّان، وعدد من المحافظات والقرى والمخيمات، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وتظاهر الأردنيون، يوم الجمعة الماضي، وسط البلد في العاصمة، تحت شعار "من الكرامة إلى غزة.. خيارنا المقاومة"، مطالبين بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع المحاصر.