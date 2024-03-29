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الجمعة 29 آذار 2024 ساعة 11:57

ايران تؤكد استعدادها لاستضافة المؤتمر الاقتصادي لدول بحر قزوين

ايران تؤكد استعدادها لاستضافة المؤتمر الاقتصادي لدول بحر قزوين
وتم خلال هذا اللقاء الذي جرى بين الوزيرين ، في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، البحث وتبادل وجهات النظر حول جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد أمير عبداللهيان في هذا اللقاء على توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والترانزيت والنقل وأضاف: إن مسألة إدارة الموارد المائية هي أيضا من القضايا المهمة في منطقتنا ومن الضروري ان يكون للبلدين تعاون مستمر في هذا الصدد.

واعتبر بحر قزوين ساحة للتعاون البناء بين الدول الساحلية ودعا للتواصل بين البلدين في هذا البحر بما يتماشى مع المصالح المتبادلة واعتبر استمرار المناقشات حول القضايا القانونية والأمنية والاقتصادية لبحر قزوين امرا ضروريا، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة المؤتمر الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوين على مستوى رؤساء الوزراء.

كما اعتبر أمير عبداللهيان قيام بعض الأطراف الثالثة بالتواجد العسكري في بحر قزوين بانه يتعارض مع مصالح المنطقة.

وفي إشارة إلى العلاقات الثنائية الإيجابية، اعتبر وزير خارجية تركمانستان لقاءات كبار المسؤولين في البلدين، بما في ذلك الرئيسين ووزيري الخارجية، مؤشرا على العلاقات القوية بين البلدين.

كما أكد رشيد مردوف على استمرار التعاون بين البلدين في اطار المنظمات الدولية، واصفا بحر قزوين بأنه بحر السلام والتفاهم والتعاون.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزيرا خارجية البلدين أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي في بحر قزوين وزيادة حجم التبادلات الثنائية، ووصفا المخاطر البيئية التي يتعرض لها البحر بأنها قضية جادة ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

كما اعتبرا أنه من المهم محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.

واكد وزيرا الخارجية الايراني والتركمانستاني ضرورة التعاون فيما يتعلق بالمياه الحدودية.
مصدر : وكالات
رقم : 1125605
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