‘‘الأونروا‘‘ تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني على غزة

وذكرت "الأونروا" في تقرير، أن "اليونيسف" أشارت إلى تقارير عن استشهاد نحو عشرة أطفال بعد ساعات قليلة فقط من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.



وأضافت الوكالة الأممية أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة، على الرغم من صدور القرار ولا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع، وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس أيضا.



واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الاسرى.



وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتا، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.