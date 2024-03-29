رغم قيود الاحتلال.. آلاف الفلسطينيين يتوافدون على الأقصى لاداء صلاة الجمعة

وأضاف المصدر ان العديد يحاولون الوصول الى هناك في ظل بدء اعتكاف العشرة الاواخر من شهر رمضان، علما ان جيش الاحتلال اجبر الفلسطينيين ان من يريد الاعتكاف عليه ان يكون داخل المسجد والا يخرج الى باحات وساحات المسجد الاقصى المبارك وهو جزء من محاولة الضغط على الفلسطينيين داخل المسجد الاقصى.



وتابع ان قوات الاحتلال تنتشر في كل ارجاء المدن الفلسطينية التي تتواصل مع مدينة القدس تحديدا في رام الله وبيت لحم والمناطق القريبة من القدس وتنشر حواجز عكسرية في كل مكان وتحاول منع الفلسطينيين من الوصول.



واشار المصدر الى ان الاحتلال الوضع مزيد من القيود المشددة منها ان اي فلسطيني لا يقل عمره عن 55 لا يحق له الدخول وحتى من يبلغ هذا العمر يحتاج الى تصريح خاص للمرور لاداء صلاة الجمعة والنساء الاقل من 50 عاما لا يحق له المرور عبر الحاجز العكسري الا بتصريح خاص وغالبية الفلسطينيين لا يحصلون على هذه التصاريح.