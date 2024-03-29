الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 29 آذار 2024 ساعة 12:29

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال استهدف عدة مناطق في غزة

شهداء وجرحى بقصف للاحتلال استهدف عدة مناطق في غزة
وأفادت مصادر صحفية باستشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة 30 آخرين، جراء قصف إسرائيلي بالطائرات المُسيرة استهدف نادي الشجاعية الرياضي، شرق مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن 5 مواطنين استشهدوا وأصيب 20 آخرون، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة غزة الصناعية، شرق مدينة غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية، المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي، إلى 32552 شهيدا، بالإضافة إلى 74980 مصابا، ولا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1125609
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
29 آذار 2024
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
29 آذار 2024
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
28 آذار 2024
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
28 آذار 2024
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
28 آذار 2024
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
28 آذار 2024
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
27 آذار 2024
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
27 آذار 2024
انهار الجسر الأخير للغرب على الساحل الأفريقي
انهار الجسر الأخير للغرب على الساحل الأفريقي
27 آذار 2024
عندما جلس المجرم مكان الضحية!
عندما جلس المجرم مكان الضحية!
27 آذار 2024
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
27 آذار 2024
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
السيد الخامنئي: لن نتردد في دعم فلسطين
26 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
كيف تؤدي الخلافات إلى تركيع الكيان الصهيوني؟
هل ذكرى "يوم الأرض" هي العبوة الناسفة للانتفاضة الجديدة؟
حمام دموي.. ما الذي يبحث عنه الجنود الصهاينة في مستشفى الشفاء؟