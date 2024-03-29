الاحتلال يغلق حاجزا شرق 'طوباس' ويواصل إغلاق 'أريحا والأغوار'

وأفادت "وكتاة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق الحاجز أمام المتوجهين إلى الأغوار بشكل كامل.



كما قالت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال المتواجدة على المداخل المؤدية إلى محافظة أريحا والأغوار واصلت فرض إجراءاتها المشددة، ومنع مركبات المواطنين من الدخول إلى المحافظة أو الخروج منها، باستثناء المسافرين العالقين منذ أمس، بعد أن أعادت فتح معبر الكرامة صباح اليوم أمام حركة المسافرين.



وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على الطرق الفرعية في بلدة العوجا ومحيط مدينة أريحا، ولاحقت مركبات المواطنين.