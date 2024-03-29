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الجمعة 29 آذار 2024 ساعة 15:14
إعتقال نجل حميد نوري في السويد
وأعلنت ابنة حميد نوري "عطية نوري" إلقاء القبض على شقيقها الذي كان قد توجه إلى السويد للقاء والده في هذا البلد.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1125630
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