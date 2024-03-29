الخارجية اليابانية أعلنت أنها تعتزم استئناف تمويلها للأونروا قريباً

وذكرت الوزارة، في بيان بعد اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أنّ "اليابان والأونروا تؤكّدان أنّهما ستمضيان قدماً في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية في تمويل الوكالة الأممية".



وأكدت كاميكاوا، على "ضرورة أن تتّخذ الأونروا تدابير فعّالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبّع أموالها وضمان حيادية موظفيها".



وتعاني الأونروا من أزمة عميقة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفاً بالتورّط في حرب السابع من تشرين الأول.