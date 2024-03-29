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الجمعة 29 آذار 2024 ساعة 15:35

ايران تصدر نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق بقيمة 15 مليار دولار

ايران تصدر نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق بقيمة 15 مليار دولار
وقال مجيد جكني في تصريح له على هامش توقيع اتفاق لتمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق: مع انتهاء عقدي بغداد والبصرة، أجرينا عدة جولات من المفاوضات مع الجانب العراقي في طهران وبغداد لتوسيع تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، وتم الانتهاء منه أخيرًا.

وأضاف: منذ بداية العقد الموقع في بغداد (يوليو 2017) والبصرة (يونيو 2018)، قمنا بتصدير نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق.

وذكر وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أنه بموجب هذا العقد سنستمر في شراء الغاز من إيران للسنوات الخمس المقبلة، وقال: إن محطات الطاقة لدينا بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء.

وقال: تجربة السنوات الماضية أظهرت أن إيران شريك اقتصادي جيد للعراق ولبت احتياجاتنا في أصعب الظروف.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم توقيع عقد تصدير الغاز الإيراني إلى بغداد خلال زيارة نائب وزير النفط لشؤون الغاز الايراني إلى بغداد في وزارة الكهرباء العراقية وتم تمديده لمدة خمس سنوات.

ويحتاج العراق إلى 35 ألف ميغاواط من الكهرباء يوميا، والتي بسبب الظروف الحالية التي يمر بها هذا البلد لا ينتج سوى 20 ألف ميغاواط يوميا، ويتم إمداد ثلث هذا الكهرباء بالغاز المستورد من إيران.
رقم : 1125635
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