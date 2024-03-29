غارة صهيونية تستهدف سيارة على طريق البازورية بجنوب لبنان

إسلام تايمز (لبنان) - تفيد التقارير الواردة من جنوب لبنان بان غارةً "إسرائيليّةً" استهدفت سيّارةً على طريق البازورية - وادي جيلو، وفرق الإسعاف توجّهت إلى المكان.