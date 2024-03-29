كنعاني: إيران تثمن جهود البحرية الباكستانية لإنقاذ الصيادين الإيرانيين

وكتب ناصر كنعاني، على موقع إكس: نقدر العمل الإنساني وفي الوقت المناسب الذي قامت به البحرية الباكستانية لإنقاذ ثمانية صيادين إيرانيين تعرضوا لحادث في المياه الدولية.



وأضاف كنعاني أن علاقات الصداقة بين البلدين إيران وباكستان تتجاوز الحدود الإقليمية.



تجدر الإشارة إلى أن البحرية الباكستانية أعلنت يوم الإثنين أن السفينة الحربية بي أن إس آليرموك التابعة للبحرية الباكستانية أنقذت ثمانية صيادين إيرانيين في المياه المفتوحة.



وبحسب مصادر إخبارية، اشتعلت النيران في قارب هؤلاء الصيادين الإيرانيين، وتم تنفيذ عملية إطفاء الحريق بنجاح من قبل البحرية الباكستانية.