فلسطين محور نقاش دبلوماسي في السفارة الإيرانية بموسكو

وکانت قضيتي فلسطين والمنطقة محور النقاش الدبلوماسي بحضور ميخائيل باغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، وعدد من سفراء الدول الإسلامية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو.



وحضر مأدبة الإفطار التي أقيمت مساء الخميس بمناسبة يوم القدس العالمي القادم، سفراء دول فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، الجزائر، السودان، تركمانستان، بنغلادش والقائم بالاعمال لأفغانستان ونائب سفير جمهورية أذربيجان.



وأوضح كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في كلمة خلال هذه الشعائر، أثناء تهنئته بشهر رمضان المبارك، أهمية وحدة وتضامن المسلمين في التعاليم الدينية وأضاف: إننا نجتمع هنا الليلة بينما شعبنا الفلسطيني في غزة، في ظل أبشع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل والعنصري وبدعم من واشنطن وفي ظل صمت الدول الغربية، فإنهم محرومون من أبسط حقوقهم ويواجهون الإبادة الجماعية.



وأضاف جلالي: ربما لو كنا جميعا نحن المسلمين أكثر حرصا في أداء واجباتنا والتزاماتنا الدينية، أن قضية فلسطين والقمع المستمر للكيان الصهيوني ضد شعبه النبيل والأعزل ومحاولة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، الذي هدفه الوحيد هو العيش بسلام وأمان في أرض أجداده، لن تستمر منذ ما يقرب من ثمانية عقود.



وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يحرر شعب فلسطين المظلوم من جرائم الكيان الصهيوني الهمجية، وأن نشهد بفضل الله قريبا تحرير القدس الشريف قبلة المسلمين الأولى من الصهاينة.

