كنائس مسيحية أحيت مناسبة الجمعة العظيمة في القدس وغزة رغم الاجراءات الإسرائيلية المشددة والحرب

وترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا قداسًا في كنيسة القيامة داخل أسوار البلدة القديمة، وبمشاركة أبناء الشعب الفلسطيني المسيحيين، غالبيتهم من مدينة القدس وأراضي الـ48، بعد أن حرمت السلطات الإسرائيلية الآلاف من المسيحيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس، وفق ما نقلت وكالة وفا.



وفرضت القوات الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بالمدينة، وفي محيط البلدة القديمة.



وشهدت سائر الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وأريحا، قداديس وصلوات ودورات دينية خاصة بالمناسبة.



وفي مدينة غزة، أقيم قداس الجمعة العظيمة في كنيسة العائلة المقدسة للاتين، رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي. وترأس القداس الأب يوسف أسعد، بمشاركة عدد من المواطنين النازحين في الكنيسة منذ بدء العدوان.