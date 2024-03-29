أميرعبداللهيان: طهران مهتمة بتوسيع التعاون مع تركمانستان

وفي معرض إشارته إلى لقاءاته مع كبار مسؤولي تركمانستان كتب أميرعبداللهيان في حسابه على منصة "إكس" إنه التقى خلال زيارته إلى عشق آباد رئيس تركمانستان وزعيمها الوطني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لمناقشة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والترانزيت ومكافحة الإرهاب والشؤون القنصلية وتطورات أفغانستان وأوكرانيا وغزة.



وكان وزير الخارجية الإيرانية قد بدأ زيارته لتركمانستان يوم الأربعاء واستمرت حتى الخميس.



كما بحث أميرعبداللهيان في عشق آباد، الزيارة المقبلة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركمانستان.