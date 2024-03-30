استشهاد طفل وإصابة شابين في قباطية والاحتلال يقتحم اريحا وقلقيلية

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استشهد طفل وأصيب شابان أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة قباطية جنوب جنين.



وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، استشهاد الطفل معتصم نبيل ابو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الاحتلال في قباطية.



وأكدت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.



وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة، كما اعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله، وداهم جنود الاحتلال منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، مؤكدة أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل.



كما أكدت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.



قوات الاحتلال تقتحم مدينة أريحا



وفجر اليوم السبت ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا، حيث ذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتمركزت في وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات..



واكدت المصادر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان.



وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على محافظة أريحا بما فيها بلدة العوجا، وإغلاق مداخل مدينة أريحا ومنع المركبات من الوقوف عند مداخلها والمرور.



قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار، مشيرة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.