قيادي بتنسيقية تقدم السودانية : استئناف التفاوض منتصف أبريل

يتكون تحالف “تقدم” من ممثلين عن قوى سياسية ومدنية ولجان مقاومة ونقابات وأجسام مهنية، إضافة إلى مكتب تنفيذي تنسيقي يتألف من (30) عضوًا.



القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية شريف محمد عثمان: لدينا تواصل مع قادة القوات المسلحة وقائد الدعم السريع ونائبه لدفع التقارب في وجهات النظر

ويقول القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، شريف محمد عثمان، إن التنسيقية مستمرة في سعيها لإيقاف الحرب على عدة مستويات، حيث عقدت عددًا من ورش العمل حول قضايا متعلقة بأسباب الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع في السودان، مضيفًا أن هناك ورشة أخرى ستُعقد في الأيام القادمة.



ويوضح شريف محمد عثمان أن”تقدم” عقدت عدة لقاءات مع المبعوث الأمريكي ولقاءات في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا استمرار الاتصالات مع منظمة الإيغاد ودول الاتحاد الأوروبي، وفاعلين في المنطقة، بهدف دفع عملية استعادة منبر التفاوض وإصلاح هيكلة منبر جدة. وأردف: “نتوقع استئناف التفاوض في منتصف أبريل المقبل”.



وأشار إلى أن هناك تواصل مع قادة القوات المسلحة وقائد الدعم السريع ونائبه لدفع التقارب في وجهات النظر المتباينة، فضلًا عن العودة إلى منبر جدة بالمملكة العربية السعودية.



وبشأن الدعوة التي قدمتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يقول شريف محمد عثمان إنه لم يتم تحديد موعد اللقاء المباشر بعد، مؤكدًا استمرار الاتصالات عبر الوسائل المختلفة. ويضيف أن خطوات “تقدم” تسير بشكل أفضل.



شريف محمد عثمان : “تقدم” تعمل لعقد مؤتمر تأسيسي في مطلع أبريل

وعن تقديم حزب الأمة القومي رؤية لإصلاح تحالف القوى المدنية المعروف اختصارًا بـ”تقدم”، يشير شريف محمد عثمان إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات وإيجاد حلول لها. ويشير إلى أنهم يستعدون لعقد اجتماع في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل المقبل، وذلك لمناقشة القضايا الداخلية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.



أما بشأن خطواتهم المقبلة، يضيف القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، أن لجان المؤتمر التحضيرية ستبدأ العمل في بداية نيسان/أبريل المقبل، بهدف تحديد المشاركين من داخل وخارج السودان، وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني والنقابات والمهنيين والإدارات المحلية والطرق الصوفية ولجان المقاومة والنازحين والرعية، لعقد مؤتمر تأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.