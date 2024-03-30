الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 آذار 2024 ساعة 07:55

قيادي بتنسيقية تقدم السودانية : استئناف التفاوض منتصف أبريل

قيادي بتنسيقية تقدم السودانية : استئناف التفاوض منتصف أبريل
يتكون تحالف “تقدم” من ممثلين عن قوى سياسية ومدنية ولجان مقاومة ونقابات وأجسام مهنية، إضافة إلى مكتب تنفيذي تنسيقي يتألف من (30) عضوًا.

القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية شريف محمد عثمان: لدينا تواصل مع قادة القوات المسلحة وقائد الدعم السريع ونائبه لدفع التقارب في وجهات النظر
ويقول القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، شريف محمد عثمان، إن التنسيقية مستمرة في سعيها لإيقاف الحرب على عدة مستويات، حيث عقدت عددًا من ورش العمل حول قضايا متعلقة بأسباب الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع في السودان، مضيفًا أن هناك ورشة أخرى ستُعقد في الأيام القادمة.

ويوضح شريف محمد عثمان أن”تقدم” عقدت عدة لقاءات مع المبعوث الأمريكي ولقاءات في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا استمرار الاتصالات مع منظمة الإيغاد ودول الاتحاد الأوروبي، وفاعلين في المنطقة، بهدف دفع عملية استعادة منبر التفاوض وإصلاح هيكلة منبر جدة. وأردف: “نتوقع استئناف التفاوض في منتصف أبريل المقبل”.

وأشار إلى أن هناك تواصل مع قادة القوات المسلحة وقائد الدعم السريع ونائبه لدفع التقارب في وجهات النظر المتباينة، فضلًا عن العودة إلى منبر جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبشأن الدعوة التي قدمتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يقول شريف محمد عثمان إنه لم يتم تحديد موعد اللقاء المباشر بعد، مؤكدًا استمرار الاتصالات عبر الوسائل المختلفة. ويضيف أن خطوات “تقدم” تسير بشكل أفضل.

شريف محمد عثمان : “تقدم” تعمل لعقد مؤتمر تأسيسي في مطلع أبريل
وعن تقديم حزب الأمة القومي رؤية لإصلاح تحالف القوى المدنية المعروف اختصارًا بـ”تقدم”، يشير شريف محمد عثمان إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات وإيجاد حلول لها. ويشير إلى أنهم يستعدون لعقد اجتماع في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل المقبل، وذلك لمناقشة القضايا الداخلية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.

أما بشأن خطواتهم المقبلة، يضيف القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، أن لجان المؤتمر التحضيرية ستبدأ العمل في بداية نيسان/أبريل المقبل، بهدف تحديد المشاركين من داخل وخارج السودان، وممثلي القوى السياسية والمجتمع المدني والنقابات والمهنيين والإدارات المحلية والطرق الصوفية ولجان المقاومة والنازحين والرعية، لعقد مؤتمر تأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
رقم : 1125799
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شخصيات باكستانية: يوم القدس العالمي مظهر للوحدة من أجل تحرير فلسطين
شخصيات باكستانية: يوم القدس العالمي مظهر للوحدة من أجل تحرير فلسطين
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
30 آذار 2024
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
30 آذار 2024
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة في يوم القدس العالمي
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة في يوم القدس العالمي
30 آذار 2024
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
29 آذار 2024
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
29 آذار 2024
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
29 آذار 2024
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
29 آذار 2024
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
28 آذار 2024
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
28 آذار 2024
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
28 آذار 2024
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
28 آذار 2024
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
27 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني