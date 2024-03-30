"لإسقاط اتفاقية وادي عربة".. تواصل التظاهرات الشعبية في الأردن

وأفادت مصادر في عمّان بأنّ المتظاهرين يتجمعون في محيط السفارة الإسرائيلية، وليس أمامها، بسبب إحكام القوى الأمنية الطوق على مقر السفارة وعدم إمكان الوصول إليه.



وأضافت أنّ التظاهرة، اليوم، والتي تحمل شعار "الأرض لنا والمقاومة خيارنا للتحرير"، توجه ثلاث رسائلٍ أساسية. الرسالة الأولى موجّهة إلى الداخل، بحيث طالب المتظاهرون بوقف دعم الحكومة الأردنية للاحتلال الإسرائيلي من خلال تصدير الخضار، والمشاركة في الجسر البري الذي يشكل شريان حياة للاحتلال في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبين بقطع كل المعاهدات مع الاحتلال، بما فيها معاهدة "وادي عربة".



وتوجّه المتظاهرون في الرسالة الثانية إلى الفلسطينيين المحاصَرين في قطاع غزة، مؤكّدين وقوفهم، على قلب رجل واحد، مناصرين لهم وللقضية الفلسطينية.



في حين وجّهوا الرسالة الثالثة إلى الشعوب العربية، في محاولةٍ لاستنهاضها.



وشدّد المشاركون، في التظاهرات اليومية المستمرة، على إصرارهم على عدم عودة الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي إلى عمّان مجدداً بعد انتهاء الحرب، مؤكدين أن "التطبيع يجب أن ينتهي تماماً في الأردن، عبر كل أشكاله".