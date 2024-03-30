الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 آذار 2024 ساعة 07:57

"لإسقاط اتفاقية وادي عربة".. تواصل التظاهرات الشعبية في الأردن

"لإسقاط اتفاقية وادي عربة".. تواصل التظاهرات الشعبية في الأردن
وأفادت مصادر في عمّان بأنّ المتظاهرين يتجمعون في محيط السفارة الإسرائيلية، وليس أمامها، بسبب إحكام القوى الأمنية الطوق على مقر السفارة وعدم إمكان الوصول إليه.

وأضافت أنّ التظاهرة، اليوم، والتي تحمل شعار "الأرض لنا والمقاومة خيارنا للتحرير"، توجه ثلاث رسائلٍ أساسية. الرسالة الأولى موجّهة إلى الداخل، بحيث طالب المتظاهرون بوقف دعم الحكومة الأردنية للاحتلال الإسرائيلي من خلال تصدير الخضار، والمشاركة في الجسر البري الذي يشكل شريان حياة للاحتلال في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبين بقطع كل المعاهدات مع الاحتلال، بما فيها معاهدة "وادي عربة".

وتوجّه المتظاهرون في الرسالة الثانية إلى الفلسطينيين المحاصَرين في قطاع غزة، مؤكّدين وقوفهم، على قلب رجل واحد، مناصرين لهم وللقضية الفلسطينية.

في حين وجّهوا الرسالة الثالثة إلى الشعوب العربية، في محاولةٍ لاستنهاضها. 

وشدّد المشاركون، في التظاهرات اليومية المستمرة، على إصرارهم على عدم عودة الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي إلى عمّان مجدداً بعد انتهاء الحرب، مؤكدين أن "التطبيع يجب أن ينتهي تماماً في الأردن، عبر كل أشكاله".
رقم : 1125800
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
30 آذار 2024
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة في يوم القدس العالمي
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة في يوم القدس العالمي
30 آذار 2024
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
29 آذار 2024
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
29 آذار 2024
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
29 آذار 2024
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
29 آذار 2024
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
28 آذار 2024
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
28 آذار 2024
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
28 آذار 2024
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
28 آذار 2024
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
27 آذار 2024
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
ما هي کواليس التهجير القسري لمليوني فلسطيني إلى صحراء سيناء في مصر؟
27 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني