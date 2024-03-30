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السبت 30 آذار 2024 ساعة 08:36

"الأونروا": خشيةً من المجاعة.. يجب فتح معابر بريّة لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

"الأونروا": خشيةً من المجاعة.. يجب فتح معابر بريّة لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
كما دعاها إلى فتح معابر بريّة إضافية، لتسهيل إيصال المساعدات، وسط تحذيراتٍ دولية من حدوث مجاعة في القطاع.

وحثّ لازاريني خلال منشورٍ له على موقع التواصل الإجتماعي "إكس"، دول العالم إلى "زيادة الضغط" من أجل تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية لـ"إسرائيل"، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى سكان قطاع غزّة.

كذلك، أرسل دعوةً إلى تلك الدول لإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشدداً على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزّة.

وحذّر من "استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني شخص"، لافتاً إلى أنّ "القطاع أصبح مكاناً مستحيلاً للعيش الكريم".

وارتقى العديد من الشهداء نتيجة التجويع الذي تمارسه "إسرائيل"، معظمهم من الأطفال، فيما استشهد آخرون بنيران الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الطحين، أو من جرّاء سقوط المساعدات عليهم في الإنزالات الجوية العشوائية، أو غرقاً أثناء سعيهم للحصول على الصناديق التي تسقط في البحر.

وفي وقتٍ سابق، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان له، إنّ "أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى شديداً من انعدام الأمن الغذائي"، مؤكداً أن "لا بديل من توصيل المساعدات براً لإنقاذ الأرواح، لا سيما في شمال قطاع غزة".

وقبل أيام، حذّر المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، من أنّ "كابوس المجاعة في شمالي القطاع سيبقى قائماً"، إذا لم يتم إدخال المساعدات بصورة مستدامة.

وأوضح الثوابتة أنّ القطاع بحاجة إلى إدخال المساعدات براً وجواً وبحراً، مضيفاً أنّ ما يتمّ إدخاله لا يتجاوز 5%‎ من الاحتياجات، داعياً دول العالم إلى إدخالها عبر الطرق السليمة والصحيحة.
رقم : 1125808
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