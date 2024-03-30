الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 آذار 2024 ساعة 09:24

قائد القوات البرية لحرس الثورة يتفقد الحدود الجنوبية الغربية للبلاد

قائد القوات البرية لحرس الثورة يتفقد الحدود الجنوبية الغربية للبلاد
وقام العميد محمد باكبور، برفقة قائد مقر "كربلاء" في جنوب غرب البلاد العميد احمد خادم سيد الشهداء، بزيارة الشريط الحدودي الجنوبي الغربي للبلاد عن طريق البر والجو من أجل التحقق من حالة الحدود.

كما قام كبار قادة حرس الثورة الاسلامية بتقييم قواعد شلمجة الحدودية وعملية تقديم الخدمات من قبل القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية لـ "قوافل سالكي طريق النور" (القوافل الشعبية التي تتفقد المناطق التي شهدت معارك حرب الدفاع المقدس في التصدي للحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 1980 الى 1988).

وقام قائد القوات البرية لحرس الثورة خلال زيارته الى محافظة خوزستان بتقييم القدرات الدفاعية والعسكرية للوحدات التابعة للقوات البرية لحرس الثورة، وأكد على تعزيز قدرات منتسبي وجنود هذه الوحدات.

وثمّن العميد باكبور جهود القوات البرية لحرس الثورة في حراسة الحدود وقال: نحمد الله تعالى أن الاستعداد الحالي للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية جيد جدًا من حيث العتاد والقوة البشرية، وجنود الإسلام الغيارى هم في قمة يقظتهم، يحرسون حدود الإسلام والثورة.

واضاف : خلال عطلة عيد النوروز، مثل سائر العطلات، يعمل جنود القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية بكل قوتهم للحفاظ على الأمن والدفاع عن حدود البلاد على مدار الساعة ويفخرون بهذه الخدمة لبلدنا العزيز.

من جانبه قال قائد مقر "كربلاء": إن حراس الثورة وجنود مقر "كربلاء" يدركون تماما التوفيق الالهي لاستضافة "قوافل سالكي طريق النور" في كربلاء ايران ويفخرون بحراسة حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويتواجدون في الميدان وهم رهن اشارة القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) حتى آخر نفس وقطرة دم.

وأضاف العميد خادم سيد الشهداء: أن حراسة الثورة خدمة صادقة ووسام شرف قيم يتلالا إلى الأبد في صدر المدافعين عن الثورة الإسلامية.

وفي معرض تقديره لجهود القوات البرية واحياء ذكرى شهداء الحرس الثوري، قال قائد مقر "كربلاء" ان أمن وسلام خوزستان والحدود الغربية للبلاد مدين لجهاد وتضحيات وبطولات القوات المسلحة.

وخلال عطلة عيد النوروز مع بدء العام الايراني الجديد 1403 هـ.ش (بدا في 20 اذار/مارس)، تفقد قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية مناطق حدودية اخرى بما في ذلك جنوب شرق البلاد.
رقم : 1125814
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شخصيات باكستانية: يوم القدس العالمي مظهر للوحدة من أجل تحرير فلسطين
شخصيات باكستانية: يوم القدس العالمي مظهر للوحدة من أجل تحرير فلسطين
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
30 آذار 2024
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
30 آذار 2024
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة في يوم القدس العالمي
السيد نصرالله يدعو إلى أوسع مشاركة في يوم القدس العالمي
30 آذار 2024
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
29 آذار 2024
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
مفاجأة يمنية.. نيران "أنصار الله" تصيب التجارة البحرية للكيان الصهيوني في مقتل
29 آذار 2024
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
الأنفاس الأخيرة لجزار غزة
29 آذار 2024
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
قائد الثورة الإسلامية يؤكد انتصار المقاومة وشعب غزة، والمقاومة تثمن
29 آذار 2024
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني
28 آذار 2024
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
أزمة السيولة الكبيرة في غزة.. من عدم وجود أجهزة الصراف الآلي إلى قيام الجنود الإسرائيليين بمداهمة البنوك
28 آذار 2024
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
أزمة البحر الأحمر ..كيف زلزل أنصار الله الاقتصادات الداعمة للكيان الصهيوني
28 آذار 2024
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
في يومها الـ 174 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة
28 آذار 2024
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بالطيران المسير
27 آذار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي الدول التي تزود "إسرائيل" بالوقود والسلاح؟
تفاصيل هجوم حزب الله شمال الأراضي المحتلة
عرض بحري شعبي لدول محور المقاومة عشية يوم القدس
المستوطنون الصهاينة تحت نيران "حزب الله" اللبناني