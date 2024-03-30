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السبت 30 آذار 2024 ساعة 09:25

تظاهرات حاشدة في 52 مدينة مغربية دعماً لغزة

تظاهرات حاشدة في 52 مدينة مغربية دعماً لغزة
رفع المشاركون في المسيرة والوقفة التي نُظمت بقلب العاصمة المغربية على مقربة من مقرّ البرلمان، شعارات مندّدة بمسلسل الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة، ومخطط التهجير القسري، وأخرى مؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

وردّد المحتجون الذين لم تثنِهم الأمطار والرياح عن التوافد إلى مكان انطلاق التظاهرة، شعارات مندّدة بالتطبيع ومطالبة بإسقاطه وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية.

كذلك رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصوراً لمجازر جيش الاحتلال في قطاع غزة، ولافتات كتب عليها: "رغم القتل والتدمير والتجويع غزة انتصرت والعدو الصهيوني إلى زوال"، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار على القطاع المحاصر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" (غير حكومي)، أحمد ويحمان، إنّ دعوة مجموعة العمل الوطنية إلى مسيرة شعبية بالرباط ووقفة أمام البرلمان، تأتي في سياق إحياء ذكرى يوم الأرض وتأكيد انخراط الشعب المغربي وقواه الحية في استحقاقات "طوفان الأقصى" من أجل تحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة.

واعتبر ويحمان أن المسيرة والوقفة مناسبة أخرى للتنديد بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني في حق الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين في غزة وعموم فلسطين وكل ساحات المواجهة مع جيش الاحتلال وداعميه من قوى الغرب الاستعماري.

من جهة أخرى، خرج آلاف المغاربة في 100 تظاهرة حاشدة موزعة على 52 مدينة مغربية، عقب امس صلاة الجمعة، نصرة لغزة العزة وتنديداً بالعدوان الصهيوني الغاشم والمتواصل بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأفظع جرائم الحرب من قبل جيش الاحتلال أمام أنظار العالم.

واختار المكتب المركزي للهيئة شعاراً لتظاهراته، هو "فلسطين من النهر إلى البحر"، لتأكيد التمسك بجغرافية أرض فلسطين التاريخية، وبكل مقدساتها ومدنها وقراها ونهرها وبحرها وسمائها وخيراتها.

ورفع المشاركون في التظاهرات التي عمّت مختلف جهات المغرب شعارات ولافتات تعبّر عن استمرار الدعم المغربي اللامشروط للشعب الفلسطيني ومعركة "طوفان الأقصى"، معلنين رفضهم للجرائم الإسرائيلية وتضامنهم مع سكان قطاع غزة الذين باتوا يعيشون أوضاعاً مأساوية ومزرية في ظل الحصار والتقتيل والتجويع.

إلى ذلك، يُنتظر أن تحيي "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، اليوم السبت، اليوم الوطني التضامني بمناسبة يوم الأرض، وذلك بتنظيم تظاهرات تضامنية من وقفات ومسيرات شعبية حاشدة في كل المناطق، مع وقفة مركزية ليلاً أمام مقرّ البرلمان بالرباط.
رقم : 1125815
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