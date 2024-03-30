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السبت 30 آذار 2024 ساعة 13:59
الهلال الأحمر: استشهاد 26 فردا من طواقمنا منذ بداية العدوان على غزة
أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني 15 من طواقمه استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤدون عملهم الإنساني لانقاذ الجرحى و المصابين في مناطق مختلفة في قطاع غزة وهم يرتدون شارة الهلال المحمية.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1125849
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