الهلال الأحمر: استشهاد 26 فردا من طواقمنا منذ بداية العدوان على غزة

أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني 15 من طواقمه استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤدون عملهم الإنساني لانقاذ الجرحى و المصابين في مناطق مختلفة في قطاع غزة وهم يرتدون شارة الهلال المحمية.