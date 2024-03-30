البرلمان العربي: استمرار عدوان الإحتلال هدفه تدمير هوية شعب بأكمله

وقال البرلمان في بيانه، الذي جاء لمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، إن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، ترتكب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.



وأدان البرلمان كافة السياسات الاستعمارية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، وتؤكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستعمار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.



ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان ووقف إطلاق النار، ومنع التهجير القسري، وإدخال المساعدات، ورفض وإدانة السياسات الاستعمارية، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية.



وحث على ضرورة تطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين.



كما شدد، على موقفه الداعم والثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة أرضه، ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، وأن النضال الفلسطيني يمثل نموذجا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.

