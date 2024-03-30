الكرملين: يتعين على أوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار الواقع الجيوسياسي الجديد خلال المفاوضات

ولفت بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردًا على تصريحات زيلينسكي عن إمكانية التفاوض مع روسيا دون النظر إلى حدود عام 1991، الى أن "الواقع الجيوسياسي تغير بشكل كبير، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وتغيرت حدود كل من أوكرانيا وروسيا".



وأضاف "لدينا أربعة أقاليم جديدة، وهذا واقع جديد لا يمكن تجاهله، ويتعين على الجميع بالطبع أن يأخذوا ذلك في الاعتبار".



وكانت قد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إلى أن "زيلينسكي أثار هذا الموضوع لأنه كان متوترا بشأن انتهاء فترة ولايته".