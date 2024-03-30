الجيش الايراني يؤكد الثبات في الدفاع باقتدار عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية

واضاف الجيش في بيانه بالمناسبة: يعد يوم "12 فروردين" الوطني، الذي يحمل عنوان "يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، من أهم اللحظات الحاسمة في تاريخ إيران و بداية تحقيق الشعب الإيراني الاستقلال والحرية والتحرر من الاستبداد الداخلي والاستکبار الخارجي بعد فترة طويلة وتاريخية من النضال ضد الأنظمة الاستبدادية والتابعة للخارج وذلك بقيادة الإمام الخميني (رض) على تعاليم الإسلام ومدرسة عاشوراء وتفاني الشعب الإيراني الابي.



وأكد هذا البيان: اليوم، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستناد الى الدعم الإلهي وحماية الشعب الإيراني الثوري والمؤمن، شجرة شامخة وصامدة، وقد باتت ثمارها في صعيدي الاقتدار الوطني والرقي الخارجي، واضحة للعالم اجمع.



وتابع البيان: لقد تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى حسد الأعداء منذ انطلاقتها، وقد واجهت جميع أنواع المؤامرات، بما في ذلك الحرب المفروضة والإرهاب والحظر الاقتصادي والغزو الثقافي والضغوط السياسية، لكن الشعب الإيراني استطاع من خلال التمسك بتعاليم دينه وتوجيهات الامام الخميني (رض) وخلفه الامام الخامنئي (حفظه الله)، ان يواجهة ويقف بوجه أعدائه ويبقى ثابتا على نهج الجمهورية الإسلامية.



ويحتفي الشعب الايراني الثوري، كل عام، لمناسبة ذكرى الملحمة العظمى التي سطّرها في "12 فروردين" الموافق 1 من نیسان/أبریل، اي ذكرى تأسیس "نظام الجمهوریة الإسلامیة" المقدس في ايران، عبر الاستفتاء العام الذي دعا إلیه مفجر الثورة الاسلامية "الإمام الخمیني" (رض) عام 1979 م.

