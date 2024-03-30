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السبت 30 آذار 2024 ساعة 15:08

رئيس الوزراء البولندي: أوروبا دخلت حقبة ما قبل حرب

رئيس الوزراء البولندي: أوروبا دخلت حقبة ما قبل حرب
وقال توسك خلال مقابلةٍ لتحالف "لينا" (ليدينغ يوروبيين نيوزبايبر ألايانس) الذي يضمّ ثماني صحف أوروبية "لا أريد إخافة أيّ أحد، لكن الحرب لم تعد أحد مفاهيم الماضي، بل هي واقع وبدأت قبل أكثر من سنتين".

وأضاف أنّ "أكثر المسائل إثارةً للقلق راهناً، هي أنّ كل السيناريوهات ممكنة، لأننا لم نشهد وضعاً كهذا منذ العام 1945".

كما أشار توسك إلى أنّ ذلك قد يكون "مدمّراً خصوصاً للجيل الجديد، لكن علينا أن نعتاد على فكرة أنّ حقبة جديدة بدأت، وهي حقبة ما قبل الحرب وأنا لا أبالغ بكلامي هذا". ومضى يقول إنّه "في حال خسرت أوكرانيا لن يشعر أحد في أوروبا بالأمان".

كذلك، قال رئيس الوزراء البولندي الذي تعتبر بلاده من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا إنّ "أمام أوروبا شوطاً كبيراً تقطعه على صعيد الدفاع، مضيفاً أنّه ينبغي أن تكون أوروبا "مُستقلة ومُكتفية ذاتياً" في المجال الدفاعي.

ولفت إلى أنّ "عمل أوروبا يتلخّص في مواصلة العلاقات عبر الأطلسي مهما كانت هوية الرئيس الأميركي"، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، برزت مخاوف من احتمال توسّع رقعة النزاع في بولندا التي تتشارك حدوداً مع أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق، صرّح وزير الشؤون الأوروبية البولندي، سيمون سينكوفسكي، بأنّ بولندا قد تتوقّف عن دعم أوكرانيا إذا تقلّص الدعم الشعبي لتلك المساعدات.
رقم : 1125870
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