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السبت 30 آذار 2024 ساعة 15:14

الاحتلال يخرج مقارّ ومقدّرات بلديات وسط قطاع غزة عن الخدمة

الاحتلال يخرج مقارّ ومقدّرات بلديات وسط قطاع غزة عن الخدمة
وأشارت البلديات في بيان صحافي، اليوم السبت، إلى أنّ الاحتلال قصف المقارّ الإدارية لبلدية البريج والزوايدة، وأخرج المقرّ الإداري لبلدية المغازي عن الخدمة بفعل الحرق والتخريب.

كما أكدت أنّ الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، والذي يترتّب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب، خاصةً في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن وجودهم.

ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، استهدافه مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ176 للعدوان، عبر شنّ الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسبّب العدوان الإسرائيلي في دمارٍ هائل بالبنى التحتية والممتلكات، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
رقم : 1125872
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