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السبت 30 آذار 2024 ساعة 15:47

النخالة يلتقي امير عبداللهيان في طهران

النخالة يلتقي امير عبداللهيان في طهران
وتباحث امير عبداللهيان ونخالة الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية حاليا، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأخر مستجدات العدوان الصهيوني على قطاع غزة.حسبما افادت وكالة "ارنا".

وتجدر الاشارة بان المحاور الرئيسية المدرجة في جدول زيارة الامين العام للجهاد الاسلامي والوفد المرافق، تدور حول اخر تطورات العدوان على غزة، واستمرار الكيان الصهيوني في جرائم الحرب والابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

علما، ان وزير الخارجية الايراني، استقبل قبل يومين، "اسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) الذي يزور طهران هو الاخر، كما عقد الاخير لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في البلاد.
رقم : 1125877
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