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السبت 30 آذار 2024 ساعة 16:31

آلاف المتظاهرين الأردنيين يتجمعون في محيط سفارة الاحتلال في عمان

آلاف المتظاهرين الأردنيين يتجمعون في محيط سفارة الاحتلال في عمان
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استنكر المتظاهرون الغاضبون المواقف السلبية للدول العربية تجاه قتل الاحتلال لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ودعوا الحكومة الأردنية لطرد السفير الإسرائيلي نهائياً وإلغاء اتفاقية السلام مع كيان الاحتلال.

وردّد المشاركون في المظاهرة هتافات تدعو للجهاد، كما هتفوا لغزة وللمقاومة ورموزها، ومن هذه الهتافات: “خيبر خيبر يا يهود.. جيش محمد سوف يعود”، و “تحية للكتائب.. عز الدين”.
 
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، تظاهر آلاف الأردنيين، في ثلاث محافظات، في وقفات ومسيرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً غاشماً منذ أكثر من نصف عام، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وامتازت مظاهرات الليلة بمشاركة العديد من المحامين الأردنيين في التظاهرات الحاشدة نحو سفارة الاحتلال، تنديداً بمجازره في غزة.

وتعدّ المظاهرات الداعمة لفلسطين ومقاومتها، والتي يشهدها الأردن في الأيام الأخيرة، الأكثر حشداً وتنظيماً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
رقم : 1125888
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