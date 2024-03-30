سفير ايران الجديد يقدم نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية النيجر

وقد سلم علي تيزتك یوم الجمعة نسخة من اوراق اعتماد لوزير خارجية النيجر باكاري سانغاره.



وتقع النيجر وعاصمتها نيامي، في غرب القارة الافريقية، وكانت مستعمرة لفرنسا الى ان نالت استقلالها عام 1960.