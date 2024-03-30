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السبت 30 آذار 2024 ساعة 17:15

مفوض أونروا: على كيان الاحتلال السماح لقوافل الأغذية بالدخول لغزة

مفوض أونروا: على كيان الاحتلال السماح لقوافل الأغذية بالدخول لغزة
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، دعا لازاريني في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس” دول العالم إلى زيادة الضغط من أجل تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية من قبل كيان الاحتلال باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى سكان قطاع غزة.

ووجه نداء لتلك الدول لإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشددا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة، وحذر من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليوني فلسطيني، وقال إن القطاع أصبح مكانا مستحيلا للعيش الكريم.

ولليوم 176 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و 623 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و 92 فلسطينيا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
 
رقم : 1125893
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