قائد امني: ضبط أكثر من طن من المخدرات جنوب شرقي ايران

وقال " دليري " اليوم السبت: من خلال تدابير استخباراتية واسعة النطاق في مدن إيرانشهر وخاش وسراوان وزابل، تم تحديد منفذ تسلل مهربي المخدرات وكذلك الوقت المحدد لنقل شحنة مخدرات إلى عمق البلاد، حيث تمكن حرس الحدود الإيراني من كشف هذه الشحنة.



وأوضح، أن حرس الحدود تمكنوا من رصد المتهمين والقبض علي أربعة من مهربي المخدرات وضبط طن و138 و900 كغ من الأفيون المخدرة و98 و 500 كغ من مادة الحشيش و مصادرة ثلاثة مركبة.



يذكر ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بالخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، وقدمت لحد الان ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية.