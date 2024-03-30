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السبت 30 آذار 2024 ساعة 20:05

الأرجنتين تجمّد عملية نقل سفارتها إلى القدس.. ما السبب؟

الأرجنتين تجمّد عملية نقل سفارتها إلى القدس.. ما السبب؟
وحسبما نقل الإعلام العبري، قرر مجلس الشيوخ الأرجنتيني هذا الأسبوع وقف عملية نقل سفارة البلاد إلى القدس، وذلك بعد معارضة مشرعين من الأحزاب اليسارية في البلاد.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، تم التوصل إلى تسوية مؤقتة في الأرجنتين، وبموجبها سيوافق المشرعون من أحزاب اليسار على دعم ترشيح الحاخام إكسل فخنيش كسفير جديد للأرجنتين لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي يعتبر مقربا من الرئيس ميلي، وفي المقابل تقرر تجميد خطوة نقل السفارة من مدينة هرتسليا إلى القدس مؤقتاً.

جدير بالذكر أن خافيير ميلي تعهد خلال زيارته كيان الاحتلال لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بنقل السفارة إلى القدس.

وعبر الرئيس الأرجنتيني منذ انتخابه عندعمه القوي للكيان الاسرائيلي ، مطالبا "بالإفراج فوراً عن الأسرى لدى حماس بدون أية شروط".

وبين موقع عبري أن أحد الأسباب الرئيسية لمعارضة نقل السفارة في السياسة الأرجنتينية وجود قانون ينص على أن الأرجنتين لن تقيم أي سفارة أو مؤسسات سياسية في "مناطق محتلة ومتنازع عليها"، إذ ينبع هذا القانون من مطالبة بوينس آيرس طويلاً بجزر ملاوي (فولكلاند) التي تسيطر عليها بريطانيا.
رقم : 1125920
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